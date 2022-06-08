На всій території України діють ворожі ДРГ, диверсантів залучають з окупованих територій

На всій території України діють ворожі ДРГ, диверсантів залучають з окупованих територій

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи розкидані фактично по всій території країни.

Періодично з'являється повідомлення про затримання диверсантів на Чернігівщині, Київщині та Сумщині.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Чиновник запевнив, що проводять величезну оперативну роботу. Правоохоронці посилено працюють, але ці операції відбуваються непублічно.

За словами Денисенка, у Києві діють ворожі ДРГ, диверсантів залучають з окупованих територій.

"Вони знають українську, тому виявити їх складніше. Таким методом командування російських збройних сил намагається активізувати диверсійну роботу на нашій території", - зазначив Денисенко.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук теж розповів, що в регіоні постійно проводять контрдиверсійну роботу. Є затримані підозрювані. Участь деяких у ДРГ вже підтверджена. Зокрема, є ті, хто збирав інформацію про блок-пости, військові та інфраструктурні об'єкти.

Напередодні президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії.

Читайте також: