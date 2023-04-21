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На всій території України оголошено повітряну тривогу

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Час на прочитання
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На всій території України оголошено повітряну тривогу

Повітряна тривога 21 квітня 2023 року у всіх областях України / Фото: alerts.in.ua

З російського аеродрому "Саваслейка" у Нижегородській області злетів МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

У п'ятницю, 21 квітня, о 18:26 було оголошено повітряну тривогу у всіх областях України.

Як повідомляють моніторингові Telegram-канали, причиною був зліт МіГ-31К ВКС РФ з російського аеродрому "Саваслейка" у Нижегородській області.

МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат раніше повідомив, що у разі можливого нового масованого обстрілу зі сторони Росії кількість ракет буде залежати від того, скільки в окупантів буде готово носіїв.

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Дата публікації
Перегляди
5220
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