На вулиці – просто пекло: Україна наближається до пікових днів цього літа

Україна наближається до пікових днів цього літа. Подекуди стовпчики термометра сягнуть позначки у +42° за Цельсієм. Проте, це ще не всі гарячі сюрпризи, які очікують на українців вже цими вихідними.

Які прогнози дають синоптики, де температура досягне свого максимуму, а де пощастить споглядати короткочасні дощі? І коли врешті дихати стане легше – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Аномальна спека триває

Такого ще не було. Смажити яєчню можна просто на асфальті! І це не порожні слова. Напередодні у Мережі з’явилось відео з усміхненим кухарем з Дніпра, який вигадав новий лайфгак.

А у Миколаєві місцеві мешканці також публікують приголомшливі кадри. Від шаленої спеки в машинах плавляться панелі приладів.

Утім і це ще не кінець. Адже всередині автомобіля водія очікувала теплова пастка! До +75 градусів "розігрілась" температура у салоні автомобіля, який постояв під палючим сонцем у Дніпрі. Фахівці зазначили, що бути за такої температури в салоні авто навіть недовго – смертельно небезпечно! До прикладу, в Штатах щотижня від перегріву в автомобілях помирають двоє-троє дітей.

"Різні частини автомобіля нагріваються до різної температури. Так, якщо за годину температура повітря в салоні сягає від 47 градусів, то приладова панель нагрівається до 70 градусів, рульове колесо до 53 градусів, а крісла до 50 градусів. Такі виміри отримали дослідники-кліматологи в Арізоні, інсценуючи обставини близькі до реальних. Для автомобілів в тіні температура у салоні досягала близько 38 градусів. На приладових панелях було – 48, на рульовому колесі – 41, а сидіння – 40."

Через те, що місцями термометри фіксували такі високі позначки, українці почали бити на сполох. Мовляв, як це так? Синоптики ж прогнозують максимум +41 градус! Утім фахівці дали пояснення чому фактична температура повітря з метеорологічної станції відрізняється від показників автомобіля, термометра за вікном або даних з мережі Інтернет у телефоні.

"Все починається з того, як саме вимірюється температура. Згідно з Міжнародними стандартами, вимірювання проводять на метеомайданчику на висоті 2 метри від поверхні землі. Тобто, на висоті, де вплив нагріву від ґрунту чи будівель мінімальний."

Серед причин відмінності температури у синоптиків і у позначці, яку ми бачимо на термометрі, – умови вимірювання. Використовується спеціальна будка з жалюзі (психрометрична будка), що забезпечують тінь та вільний повітрообмін. Ці умови допомагають отримати більш точні дані, але вони можуть відрізнятися від показників, що вимірюються біля вікна або на автомобілі. Утім це ще не все.

"Різні середовища: Термометри, що розміщені в різних місцях, можуть піддаватися різним впливам. Наприклад, вплив прямих сонячних променів або нагріву від будівель. Це може призвести до розбіжностей в показаннях" Локальні фактори: рельєф місцевості, водойми, наявність рослинності – це всі фактори, які впливають на температуру в конкретному місці і можуть викликати розбіжності в показаннях. Вимірювання температури поверхні грунту: Для вимірювання температури поверхні грунту застосовують спеціальні термометри, які встановлюються на відкритій ділянці під сонячними променями."

Репост цих пояснень собі на сторінку зробила і синоптикиня Наталка Діденко. Допис підписала так: "Хороше зрозуміле пояснення". Утім користувачі соцмереж написали про те, що їм ці пояснення непотрібні. Деякі навіть писали про те, що фахівці даремно отримують гроші за свою роботу. На це синоптикиня відреагувала так:

"Я щосезону пишу про те, що температура розпеченого скла домашнього термометра чи вплив розжареного підвіконня на місце, де висить чи стоїть градусник – це не температура повітря. Але люди все одно продовжують присилати мені фотографії, де на їхньому термометрі із білочкою чи зайчиком показує +50 градусів. Пишуть також, що спеціалісти даремно отримують гроші за свою роботу – ну, хоч би вийшли надвір чи там - які +35?!! У нас +45 показує. Ну, і в такому дусі вже безліч років. Після сьогоднішнього перепосту зʼявилося вже щось типу - для чого це писати, кого це цікавить, мені від цього не легше, кому воно треба - ваші пояснення про професійне вимірювання температури повітря, так, як робиться в усьому світі. І взагалі – я страждаю, мені здається, я впевнена, що на вулиці +50 градусів, ваші правильні вимірювання типу заберіть кудись подалі, щоб я і не чула, я так хочу, я тупну ніжкою, я неосвічена, я не в змозі думати, я хочу лише так, як вважаю за потрібне. І нащо мені взагалі знати те, що суперечить моєму світогляду і знанням – плоскому і майже нульовим. Невігластво – сумна штука, але агресивне невігластво ще й небезпечна. Мене це мало зачіпає, я про цю температуру (і не тільки) вже мільйон років повторюю)) хіба що викликає здивування – як людина не соромиться виставляти напоказ своє невігластво, як вона будує стосунки в родині та серед друзів, постійно ниючи і нападаючи?А освічені, культурні люди, як ми з вами (практично повторюю за Митцем) знаємо, що в Україні панує спека і найближчими днями вона посилиться".

Українців очікують пікові дні

В кінці свого допису синоптикиня порадила одягати панамки, темні окуляри, білий батист і берегти себе, адже вже незабаром українців очікують пікові дні. Вони триватимуть до 16 липня. Сьогодні ж 12 липня, по всій країні фіксується суха спекотна погода, повідомляє Український гідрометеоцентр.

"Вдень синоптики прогнозують сильну спеку +35... +39℃. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека +40... +41℃. У західних областях буде мінлива хмарність, без опадів. Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза.Температура повітря +30... +34℃. На високогір'ї Карпат денна температура становитиме +20... +25℃. Вітер в Україні буде переважно східний, 5-10 м/с. На Київщині та в столиці зберігатиметься суха спекотна погода. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вдень до +35℃."

Вихідні будуть рекордно спекотними

Високі позначки на термометрах слід очікувати і цими вихідними, повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

"У суботу, 13 липня, в Україні опадів не передбачається, лише вдень у західній частині подекуди пройдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду. Вітер північно-східний, на Правобережжі країни південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, на півдні та у Криму місцями до +25 °С; вдень +33...+39 °С. У неділю, 14 липня, у західній частині можливі місцями короткочасні грозові дощі, на решті країни сухо і спекотно. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 °С, вдень +34...+39 °С, у західних областях +26...+31 °С."

Коли чекати на послаблення спеки

Водночас синоптики повідомляють про те, що вже незабаром нас може очікувати поступове послаблення спеки.

"Обережно прогнозую – поступове послаблення спеки очікується аж 20-го липня. Внизу – прогностична діаграма для Києва. Південь України втримуватиме розпечене повітря із надзвичайною спекою найдовше. Вже написали всі можливі поради, як рятуватися від спеки. Запас води, змочені хустинки на змучені потилиці, віяла, не з'являтися на сонці, прикривати голову, тримати неподалік телефон сімейного лікаря, ніякої синтетики на тіло, коти, собаки, квіти самі себе не дуже можуть захищати – допомагаємо. І не впадаємо у відчай через погодні умови – все це скороминуще. Вже незабаром усі скаржитимуться, що мало сонця та тепла".

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що дуже спекотні дні в Києві можуть тривати до 17 липня.

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