На вулиці Суми суне велика колона російської техніки 

Людей просять залишатися вдома.

У Сумах на вулиці зафіксували велику колону російської окупаційної техніки.

Про це повідомили у Сумські обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що техніка суне зі сторони Хімпрому на місто. До слова, підприємство "Сумихімпром" розташоване у піденній частині міста.

"Цивільні! Будьте у безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся подалі від вікон", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти вже три дні найбільше гатять по одних і тих же найбільших містах України – Одеса, Миколаїв, Херсон, Харків, Суми, Чернігів, Київ, Житомир. Головна ціль російських окупантів – столиця Київ, де перебуває керівництво держави.