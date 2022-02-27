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На вулиці Суми суне велика колона російської техніки 

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Людей просять залишатися вдома.

У Сумах на вулиці зафіксували велику колону російської окупаційної техніки. 

Про це повідомили у Сумські обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що техніка суне зі сторони Хімпрому на місто. До слова, підприємство "Сумихімпром" розташоване у піденній частині міста. 

"Цивільні! Будьте у безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся подалі від вікон", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, російські окупанти вже три дні найбільше гатять по одних і тих же найбільших містах України – Одеса, Миколаїв, Херсон, Харків, Суми, Чернігів, Київ, Житомир. Головна ціль російських окупантів – столиця Київ, де перебуває керівництво держави.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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