На вулицях Дніпра з'явилися дві сотні оригінальних "мушель": ідею підгледіли за кордоном

Контейнери розташовані біля зупинок та перехресть.
У Дніпрі посипати тротуари в чотири рази швидше - по всьому місту встановили дві сотні піщаних "мушель".
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Контейнери розташовані біля зупинок та перехресть. У кожному з них двісті п’ятдесят кілограмів протиожеледноі суміші. За словами комунальників, двірники тепер зможуть швидше посипати тротуари в разі ожеледиці і не витрачати час, аби поповнювати запаси піску та солі на базі.
Ідею підгледіли в Німеччині та Норвегії, а самі мушлі замовили в Фінляндії. У мерії запевняють: бюджетних коштів на це не витрачали. Мушлі нібито придбав підрядник, який за договором обслуговує шляхи міста.
"Машини були змушені повертатися на базу і там дозаправлятися піщано-соляною сумішшю або вночі ми просто розвозили мішки містом. Це не дуже добре, не зовсім логістично правильно. Тому було ухвалено рішення встановити такі контейнери", - розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
Нагадаємо, що Дарницьке управління освіти в Києві оголосило тендер на закупівлю солі з іонами срібла за 199 999 гривень для того, щоби посипати дороги.
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