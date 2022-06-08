На вулицях Івано-Франківська заборонили співати російською мовою

В Івано-Франківську заборонили на вулицях міста виконувати російськомовні пісні.

Також міська влада вирішила упорядкувати виступи вуличних музикантів.

Про це сьогодні, 8 червня, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ухвалили рішення, яке аналогічне тому, що ухвалили у Тернополі, про заборону будь-якого російськомовного продукту на вулицях міста Івано-Франківська. І також упорядкування вуличних музикантів", – сказав Руслан Марцінків.

У мерії зокрема погодили:

на визначених локаціях артист чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох годин без встановлення будь-яких сценічних конструкцій;

повинна бути перерва між виступами не менше 30 хвилин;

вуличні виступи різних артистів чи гуртів можна проводити на відстані не менше 100 м один від одного.

"Та основне: не допускається публічне виконання творів російською мовою, зокрема, які можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, або ж дискримінації прав та свобод людини, чи мають нецензурний характер. Адже російськомовна продукція, незалежно якого змісту, не повинна лунати в наших містах, особливо зараз. Контролювати виконання цих вимог буде Муніципальна інспекція та правоохоронні органи", - повідомив Марцінків.

Нагадаємо, у зв'язку з нападом РФ на Україну 1 червня у Тернополі заборонили вуличним музикантам співати російською мовою.

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