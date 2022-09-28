На вулицях Києва з'явилися військкоми: кияни повідомляють про вручення повісток

В Києві заговорили про видачу повісток на вулицях .

Військкомів помітили в людних місцях з купою паперів.

В ситуації розбирався ТСН.ua.

Столичні представники центрів комплектування (в недалекому минулому – військоматів) почали приходити до тих, хто ухиляється від відвідування цих установ після отримання повісток. Спочатку така інформація з’явилась в Telegram-каналах.

Автор одного з таких повідомлень в соцмережі повідомив, що, начебто, в Святошинському районі Києва на вулиці Булгакова він зустрів уповноважених осіб з купою паперів, де були написані чоловічі імена на адреси. Крім того, зранку 28 вересня з'явилась аналогічна інформація, що, начебто, повістки роздають також в Святошинському районі, на бульварі Кольцова.

Як розповіли ТСН.ua джерела в правоохоронних органах, такий захід днями дійсно проводився в столиці, але без залучення поліціїї.

"Наскільки нам відомо, це було сповіщення осіб призовного віку про дотримання законодавства щодо мобілізаційних правил. Проводили його представники центру комплектування", - розповіли ТСН.ua правоохоронці.

До цього додали, що через незалучення поліціїї не володіють детальними подробицями.

Своєю чергою, ми перевірили цю інформацію у представників центрів комплектування. На питання про те, чи дійсно в Києві роздають повістки, нам відповіли наступне: "Йде звичайна робота районних територіальних центрів. За місцем проживання або за місцем роботи тих, хто не з’являється після отримання повістки, ухиляється".

Нагадаємо, росіянин побідкався, що його оштрафували в Естонії за георгіївську стрічку і змусили викинути її.

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