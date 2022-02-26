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На вулицях у Сумах бої з російською армією: у місті ворожі бензовози

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У Сумах ведуться вуличні бої: серйозний бій на Курській.

Про це повідомили у Сумській ОДА.

Зазначається, що територіальна оборона веде вуличні бої. 

"На Курській в Сумах серйозний бій. Наша тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів у місті", йдеться у повідомленні ОДА.

Цивільних мешканців просять залишатися вдома. Людям радять закрити штори і бути якомога далі від вікон.

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