На вулицях у Сумах бої з російською армією: у місті ворожі бензовози

На вулицях у Сумах бої з російською армією: у місті ворожі бензовози

У Сумах ведуться вуличні бої: серйозний бій на Курській.

Про це повідомили у Сумській ОДА.

Зазначається, що територіальна оборона веде вуличні бої.

"На Курській в Сумах серйозний бій. Наша тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів у місті", йдеться у повідомленні ОДА.

Цивільних мешканців просять залишатися вдома. Людям радять закрити штори і бути якомога далі від вікон.