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На вулицях українських міст з'явилися білборди із закликами до окупантів забиратися подалі

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Гасла із закликами до солдатів армії Росії повертатися додому прикрасили рекламні білборди та електронні табло на вулицях українських міст.

Деякі з них виглядають кустарною роботою, але багато й виконаних професійно — переважно, власниками рекламних конструкцій.

Плакати можна побачити на вулицях Києва, Рівного, Полтави, Дніпра, багатьох інших міст України та вздовж трас.

Популярні при виготовлені плакатів різноманітні інтерпретації слів прикордонників з острову Зміїний: «Русский корабль, иди нах#й!».

Деякі попереджають, що далі краще не лізти. А автори інших намагаються «достукатись» до окупантів.

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