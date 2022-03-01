На вулицях українських міст з'явилися білборди із закликами до окупантів забиратися подалі

Гасла із закликами до солдатів армії Росії повертатися додому прикрасили рекламні білборди та електронні табло на вулицях українських міст.
Деякі з них виглядають кустарною роботою, але багато й виконаних професійно — переважно, власниками рекламних конструкцій.
Плакати можна побачити на вулицях Києва, Рівного, Полтави, Дніпра, багатьох інших міст України та вздовж трас.
Популярні при виготовлені плакатів різноманітні інтерпретації слів прикордонників з острову Зміїний: «Русский корабль, иди нах#й!».
Деякі попереджають, що далі краще не лізти. А автори інших намагаються «достукатись» до окупантів.