На вулиці селища поліція та ТЦК силою затримали водія: що відомо про інцидент (відео)

Інцидент з ТЦК на Одещині / © скриншот з відео

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У суботу, 2 серпня, в селищі Зеленогірське Одеської області група оповіщення у складі працівників ТЦК та поліції, зупинила автомобіль для перевірки військово-облікових документів у водія.

Після цього просто на вулиці відбувся інцидент, який зафіксували на відео очевидці.

На опублікованих кадрах видно, як двоє поліцейських, один з яких був озброєний автоматом, та військовий повалили чоловіка на землю.

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Свідки стверджують, що до нього застосували перцевий газ та вдягли йому на руки кайданки. При цьому водій кликав місцевих людей на допомогу, але ніхто не втрутився.

Дата публікації 18:05, 03.08.25 Кількість переглядів 31 На Одещині поліція та ТЦК зупинили авто і силою затримали водія

Як повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, затриманий перебував у розшуку як ухилянт. Крім того, поліцейські встановили, що водій був нетверезим.

«На законну вимогу правоохоронців пройти з ними для складання відповідних адміністративних матеріалів та здійснення подальших мобілізаційних процедур, громадянин відреагував злісною непокорою та вчинив активний фізичний спротив», — повідомили в ТЦК.

Саме такі дії військовозобов’язаного, пояснюють у відомстві, стали причиною застосування до водія «заходів фізичного впливу».

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Повідомляється, що за фактом опору представникам правоохоронного органу внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також на водія складено адміністративний протокол за керування в стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

Раніше повідомлялося, що в неділю, 3 серпня, уМиколаївській області цивільні з битами та металевими трубами напали на військових ТЦК та СП під час заходів оповіщення.

Нагадаємо, віднедавна постановою Кабміну спрощено порядок розсилання «бойових» повісток. Їх можуть не лише вручати під особистий підпис, але й надсилати поштою. Якщо людина проігнорує таку повістку, їй загрожує не лише штраф за КУпАП, але й кримінальна відповідальність.