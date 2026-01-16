На вулиці виведуть більше поліції: Шмигаль пояснив нові правила комендантської години

Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр енергетики України Денис Шмигаль / © Associated Press

Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про посилення патрулювання вулиць на тлі послаблення комендантської години.

Про це він сказав під час години запитань до уряду.

За його словами, тепер громадяни можуть пересуватися без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, зокрема для поїздок до пунктів незламності та обігріву.

«Фактично буде діяти такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги, коли люди можуть пересуватись, щоб дістатись безпечних місць», — зазначив міністр.

Водночас Національна поліція України збільшить кількість патрулів на вулицях. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком і, за потреби, надаватимуть допомогу людям.

Нагадаємо, Шмигаль також повідомив, що зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від ударів.