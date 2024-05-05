"На**й ту церкву охороняти": поліцейська з Одеси вляпалася в скандал (відео)

У поліції Одеської області уже відреагували на скандал і запевнили, що співробітницю буде звільнено.

У Мережі опублікували відео поліцейської з Одеси, яка обурювалася, що її поставили на охорону порядку у церкві.

"На**й ту церкву охороняти, там від сили – 30 людей. Ну прилетить туди, і що. Нічого страшного. Це ж не мінус 100 людей, це всього лише мінус 30", – говорила на відео поліцейська.

Увага! Відео містить нецензурну лексику

У поліції Одеської області уже відреагували на скандал.

"Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу Інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків", – йдеться в повідомленні.

Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. У поліції розповіли, що працювати у них дівчина почала лише місяць тому.

"Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва", – запевнили у поліції.

Раніше повідомлялося, що у Балті поховали 21-річного поліцейського, який загинув внаслідок удару РФ по Одесі.

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