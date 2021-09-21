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"На**й Україну": сестра Сенцова заявила, що прожила 5 років пекла та повертається додому

"На**й Україну": сестра Сенцова заявила, що прожила 5 років пекла та повертається додому

Фото: Facebook Наталії Каплан

Жінка також "послала" і свого брата.

Двоюрідна сестра режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що пережила в Україні 5 років пекла та повертається додому. 

Про це Наталія Каплан написала у Facebook. 

"На**й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", - написала Каплан.

Скриншот зі сторінки Наталії Каплан у Facebook / ©
Скриншот зі сторінки Наталії Каплан у Facebook

У коментарях жінка зазначила, що вона написала все, що думає про Україну та водночас нецензурно висловилась і про свого брата Олега Сенцова. Після хвилі критики Каплан заявила, що українцям вона чужа та пообіцяла "не здаватись Путіну". 

Скриншот зі сторінки Наталії Каплан у Facebook / ©
Скриншот зі сторінки Наталії Каплан у Facebook

Як відомо, Наталія Каплан раніше мешкала в Росії. Українське громадянство в 2019 році їй дав п'ятий президент України Петро Порошенко. Тоді жінка раділа цьому та навіть опублікувала допис українською мовою.

Скриншот зі сторінки Наталії Каплан у Facebook / ©
Скриншот зі сторінки Наталії Каплан у Facebook

Також жінка активно підтримувала свого двоюрідного брата Олега Сенцова та навіть отримала за нього премію в Європарламенті

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