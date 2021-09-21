"На**й Україну": сестра Сенцова заявила, що прожила 5 років пекла та повертається додому

Жінка також "послала" і свого брата.
Двоюрідна сестра режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що пережила в Україні 5 років пекла та повертається додому.
Про це Наталія Каплан написала у Facebook.
"На**й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", - написала Каплан.
У коментарях жінка зазначила, що вона написала все, що думає про Україну та водночас нецензурно висловилась і про свого брата Олега Сенцова. Після хвилі критики Каплан заявила, що українцям вона чужа та пообіцяла "не здаватись Путіну".
Як відомо, Наталія Каплан раніше мешкала в Росії. Українське громадянство в 2019 році їй дав п'ятий президент України Петро Порошенко. Тоді жінка раділа цьому та навіть опублікувала допис українською мовою.
Також жінка активно підтримувала свого двоюрідного брата Олега Сенцова та навіть отримала за нього премію в Європарламенті.
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