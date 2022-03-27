На ядерній установці в Харкові після ворожих обстрілів виявили пошкодження

На ядерній установці в Харкові після ворожих обстрілів виявили пошкодження

Продовження обстрілів майданчика ЯПУ можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

У Харкові після обстеження ядерної установки "Джерело нейтронів" виявили пошкодження будівлі, спричинені ворожими обстрілами.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

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Так, зокрема, виявлено значні пошкодження теплоізоляційної обшивки будівлі ЯПУ "Джерело нейтронів" та часткове осипання матеріалів облицювання в експериментальній залі установки.

Як зазначається, наразі існує висока ймовірність нових пошкоджень ядерної установки через постійні обстріли російськими військами району розташування ядерної установки.

Слід зазначити, що станом на 27 березня ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан, її зовнішнє електропостачання відсутнє. Наразі радіаційна обстановка на майданчику в межах норми, а персонал намагається усунути наслідки бойових дій та підтримати роботу обладнання ядерної установки, на скільки це можливо в умовах постійних обстрілів та бомбардувань майданчику.

"Продовження обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", — наголосили в Державній інспекції ядерного регулювання.

Нагадаємо, раніше, 26 березня, ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові вчергове потрапила під російські обстріли.

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