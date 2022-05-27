1 червня 2022 року - зміни, на які потрібно чекати українцям / Фото: Pexels

На які зміни слід чекати українцям від 1 червня 2022 року

На які зміни слід чекати українцям від 1 червня 2022 року

Від початку літа в Україні набуде чинності низка законодавчих ініціатив, які торкнуться більшості українських громадян. Що зміниться від 1 червня 2022 року читайте у матеріалі ТСН.ua.

Здорожчання вартості опалення

Від 1 червня 2022 року компанія "Нафтогаз Трейдинг" планує підвищити ціни на газ. Підвищення це - в рамках трирічних договорів і стосується підприємств теплової комунальної енергетики. Проте на тарифах для населення це не повинно позначитися. Ціна виросте в понад 3 рази - 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ). Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на джерело на ринку газу та проєкт рішення.

Які ціни будуть встановлені згідно з документом:

від 1 червня 2022 року до 31 травня 2023 року (з фіксованим обсягом) - 24 356,38 гривні без ПДВ за 1 тис. куб. м, однак з урахуванням послуги на транспортування та коефіцієнта, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед вартість складе 29 391,55 гривні/тис. куб. м з ПДВ;

- 24 356,38 гривні без ПДВ за 1 тис. куб. м, однак з урахуванням послуги на транспортування та коефіцієнта, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед вартість складе 29 391,55 гривні/тис. куб. м з ПДВ; червень 2022 року (без фіксованого обсягу) - 24 434,67 гривні без ПДВ за тис. куб. м, а з урахуванням послуги на транспортування та коефіцієнта, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед вона складе 29 485,5 гривні/тис. куб. м з ПДВ;

- 24 434,67 гривні без ПДВ за тис. куб. м, а з урахуванням послуги на транспортування та коефіцієнта, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед вона складе 29 485,5 гривні/тис. куб. м з ПДВ; від 1 червня 2022 року до 21 грудня 2022 року (з фіксованим обсягом) - 13 658,42 гривні без ПДВ за тис. куб. м, а якщо враховувати послугу на транспортування та коефіцієнт, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед тоді вартість буде 16 554 гривні/тис. куб. м з ПДВ.

Тарифи на комуналку (електроенергія і вода)

Тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін, так як було вирішено їх "заморозити" на період дії воєнного стану. Тобто вони залишаться такими: 1,44 грн/кВт-годину при розмірі споживання до 250 кВт-годин та 1,68 грн/кВт-годину при розмірі споживання понад 250 кВт-годин.

Тарифи ж на воду будуть встановлюватися місцевими водоканалами. Однак вони будуть затверджуватися НКРЕКУ. Про якісь зміни в тарифах на водопостачання відомостей не було.

Нові умови від ПриватБанку та інших банків

Більшість банків від 1 червня 2022 року скасовує кредитні канікули і повертає старі відсотки по кредиткам.

В ПриватБанку вирішили повернути "Оплату частинами" та деякі інші програми, а також скасувати кредитні канікули. Тобто, якщо клієнт "переступив" через пільговий період, щомісяця потрібно буде вносити обов'язковий платіж за кредитом. Однак тут вирішили стимулювати українців здійснювати платежі вчасно і ввели нове правило: якщо платити хоча б 5%заборгованності, пільгова ставка залишиться.

Також в ПриватБанку зазначили: "Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. Інакше відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток "Універсальна Gold") і 3,5% (для карток "Універсальна"). Особливі умови обслуговування після завершення кредитних канікул 1 червня 2022 року діятимуть також для військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок воєнної агресії Росії".

В Monobank від 1 червня 2022 року можна буде збільшити кредитний ліміт. Однак, якщо клієнт захоче це зробити, доведеться погодитися на підвищення ставки з 1,6% до 3,1%.

В Ощадбанку також скасували кредитні канікули для фізичних осіб та бізнесу.

Пенсії

У перший місяць літа не зміниться алгоритм нарахування та отримання коштів. Як заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна, в Україні профінансовано 100% субсидій, пенсій, виплат на період воєнного стану. Тобто не варто очікувати на затримки у виплаті пенсій у червні 2022 року. Підвищувати пенсійні виплати на початку літа не будуть.

Закриття послуг від Київстар

Від 1 червня компанія Київстар закриває три популярні пакети послуг. Зокрема, йдеться про "4G 10000 МБ", "Бонусні 1000" та "Бонусні 3000 МБ". Про це оператор додатково повідомить всіх клієнтів за допомогою смс-повідомлень.

Зміни, які торкнуться українських біженців в ЄС

Кілька країн Євросоюзу вирішили змінити правила проїзду українських біженців та скасувати безкоштовний проїзд. Від 1 червня 2022 року в Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині проїзд на безкоштовній основі буде скасований, хоча додатково встановлять знижені ціни. Наприклад, у Чехії проїзд будь-яким транспортом буде коштувати 7 євро.

В Польщі від 1 червня 2022 року українці зможуть безкоштовно їздити лише на деяких маршрутах. Зокрема з польських міст Дорогуськ, Хелм, Грубешев, Люблін, Загуж, Перемишль, Жешув, Ярослав.

В Німеччині придбати квиток на всі види громадського транспорту та в регіональних поїздах можна буде за 9 євро.