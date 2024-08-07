На яких умовах можливий мир, а не капітуляція – політолог

Єдиним можливим компромісом, прийнятним для України, задля досягнення миру є припинення бойових дій вздовж лінії фронту і домовленість про обмін полоненими "всіх на всіх".

Таку думку висловив політолог, директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю для LIGA.net.

За словами експерта, домовленість про припинення бойових дій не гарантує Україні сталого миру, однак дає час на відновлення від виснажливої війни, якого країна потребує набагато більше, ніж Росія.

Переговори, домовленість про припинення вогню і капітуляція – у чому різниця

Володимир Фесенко пояснив свою думку і заперечив тезу про те, що нібито переривання війни є шляхом до капітуляції.

"У людей немає чіткої відповіді на те, яким має бути мир і як його досягнути. Люди вважають, що це мають вирішити політики, керівники держави, наші партнери. Це їхній клопіт. Ми не знаємо як, але ми втомилися. Водночас ми не згодні переривати війну... Я не згоден з думкою, що це шлях до капітуляції. Коли я чую про капітуляцію, я завжди ставлю питання: а давайте визначимо, що ви розумієте під капітуляцією? Коли люди говорять, що капітуляція – це сам факт переговорів з Росією, я категорично не погоджуюсь", – зазначив Володимир Фесенко.

Чи готовий Зеленський заради миру на поступки?

За словами політолога, індикатором, який використовують соціологи у своїх дослідженнях щодо суспільної думки є готовність громадян чимось пожертвувати заради миру.

"Тобто не просто готовність до переговорів... Ви готові заради миру на якісь жертви, поступки? Зясовується, що абсолютна більшість не готова. Я переконаний, що і президент Зеленський неготовий. І він не готовий не лише як людина, пересічний українець, а і як державний діяч, як президент, тому що він тоді фактично перекреслить всі свої заслуги 2022 року. Він не хоче увійти в історію, як президент, який програв цю війну. Я в цьому переконаний", – сказав Фесенко.

На яких умовах можливий мир в Україні

Виходом із ситуації зараз, єдиним можливим компромісом, прийнятним для українців, політолог вважає припинення бойових дій.

"Єдиний можливий компроміс, і я це підкреслюю, прийнятний для нас, і прийнятний, як менше зло (усвідомлюю, що багато людей його не приймуть), це припинення бойових дій по лінії фронту, що не означає відмову від територій. Ми ж не відмовилися від Криму, хоча ми не контролюємо його понад 10 років. Не контролюємо більшу частину Донбасу. Ми не відмовилися від них. І світовий історичний досвід знає чимало прикладів, коли країни прагнули воз'єднання", – зазначив Володимир Фесенко.

Політолог навів приклад Німеччини, як держави, яка відновила свою цілісність.

"Про німецький варіант я також часто чую останнім часом, що ось країна була роз'єднана після Другої світової війни, але відновилася чкерез 45 років приблизно завдяки тому, що змінилася політична ситуація, з'явилося вікно можливостей для воз'єднання. Тому я вважаю, що ми можемо погодитися на припинення бойових дій. Це не гарантує нам сталого миру. Ризик війни буде залишатися. Але й зараз війна. Ми будемо вибирати: або продовження виснажливої війни, або фаза у війні, яка дасть нам можливість відновитися. А відновитися нам зараз потрібно набагато більше, ніж Росії. І це нам дозвлить вистояти і зараз, і на перспективу. Як і, до речі, 2014, 2015 роки, Мінські домовленості (при всіх їх вадах і негативах), вони теж нам дозволили вистояти і хоча б трошки відновитися. Хоча і тоді помилок було багато", – зазначив Володимир Фесенко.

Тож, підсумовуючи, експерт назвав два основних кроки до миру в Україні. Передусім – це домовленість про припинення вогню.

"Але при цьому ми не відмовляємося від окупованих територій. Жодних офіційних поступок, жодних офіійних домовленостей по територіальному питанню не може бути. Тут компроміс неможливий", – наголосив Володимир Фесенко.

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А другим кроком Фесенко зазначив обмін полоненими. "Всіх на всіх".

"Можливі, хоча я мало в це вірю, домовленості по окремих питаннях, наприклад, статус Запорізької АЕС, можливість її використання, навіть, якщо вона буде на окупованій території, чи вона стане демілітарізованою територією", – додав Фесенко.

Які домовленості для України неприпустимі

За словами Фесенка, для української держави неприпустимо скорочення збройних сил.

"І от якраз погодження на цю вимогу було б капітуляцією для нас. Тому що ми б стали беззахисними перед майбутньою російською агресією. Щодо НАТО, то думаю, більша частина суспільства і керівництво країни не прийме цю вимогу. Хоча у мене немає стовідсоткової впевненості щодо Альянсу, не стільки наших перспектив, скільки подальшої долі НАТО. Але тим не менш. Це такий індикатор. Це одна з головних цілей Путіна, щоб ми відмовилися раз і назавжди від членства в НАТО, а для нас навпаки, ми бачимо НАТО, як гарантію того, що не буде нової війни. Тому тут теж компроміс неможливий, хоча теоритично деякі варіанти можуть розглядадтися. В багатьох питаннях ми не можемо піти на компроміси із РФ, тому що вони неможливі", – зазначив Володимир Фесенко.

Коли Україна поверне окуповані території?

Експерт зазначив, що повернення частин окупованих територій і Криму буде можливо у разі сприятливих умов для України.

"На мій погляд, головною такою можливістю є виникнення глибокої економічної і соціальної кризи в Росії. Виникне така криза? В нас з'явиться вікно можливостей для повернення територій... Ми програємо від війни на виснаження, тому що в Росії набагато більше ресурсів. А кризи в Росії виникали неодноразово: 1917 рік, 1989-1991 роки..." – зазначив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про роботу над реалізацією Формули миру. Він заявив про незмінну мету – цього року підготувати основу для завершення війни.

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