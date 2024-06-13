На яких умовах в Україні може закінчитися війна: дипломат назвав головні тези

Наявність конкретного плану щодо закінчення війни дозволить нашій державі консолідувати довкола себе проукраїнські сили.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини заявив, що “ми не залишимо війну у спадок після себе”. Вона буде завершена в інтересах та на умовах нашої країни. Проте для цього потрібно мати конкретний план, якою є для України кінцева мета війни.
Про це “24 Каналу” розповів дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко.
За його словами, наявність конкретного плану щодо закінчення війни дозволить нашій державі консолідувати довкола себе проукраїнські сили. А для цього світ повинен чітко розуміти, за що ми боремося.
“Нам потрібно визначити для самих себе, що таке "наша перемога", і її концепцію просувати всюди – на рівні двосторонньому, міжнародних організацій, форумів. Коли кажуть "перемога", то кожний вкладає в це поняття власне бачення, а нам потрібно мати своє, яке відповідає національним інтересам України”, – зауважив Огризко.
З огляду на перспективи, додає дипломат, ми будемо відчувати себе дуже впевнено. Проте тактичні аспекти викличуть дискусії, тому що декому щось не сподобається в цьому плані, а дехто захоче щось змінити в ньому. Однак це не означає, що необхідно приймати чиюсь позицію. Україна має керуватися власною національною безпекою.
Він також підкреслив, що теза Зеленського про “закінчення війни на наших умовах” має бути розширена. І додати до неї можна наступні пункти:
- Повернення до кордонів 1991 року.
- Компенсація збитків, які були завдані Росією.
- Покарання російських воєнних злочинців.
- Вступ України до Європейського Союзу та НАТО.
- Створення коаліції антифашистських сил та перетворення Росії на країну, яка ніколи більше не буде загрожувати Україні.
“Має бути чіткий, конкретний перелік речей, який ми потім повинні будемо пояснити громадянам України і країн-партнерів. Тоді можемо мобілізовувати наших закордонних союзників довкола такого плану”, – підкреслив Володимир Огризко.
Окремо він зазначив, що якщо хтось вважає, що мир в Україні – це прийняття умов Росії, а такі проросійські партії є, зокрема в Німеччині, то нам потрібно бути максимально конкретними. Загальні концепції, як наголосив дипломат, призведуть до того, що почнуться чвари через те, що є різні розуміння поняття "перемога".
Нагадаємо, що знищення живої сили РФ на полі бою – не те, що зупинить цю країну у війні з Україною. Противника зупинить знищення його логістично-ресурсної інфраструктурної бази.
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