На якому етапі розгляд скандального законопроєкту про мобілізацію: розповів член комітету з нацбезпеки

За день комітет розглядає близько 200 правок.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 870 правок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це LIGA.net розповів нардеп від "Слуги народу", член профільного комітету Федір Веніславський.

За його словами, "процес іде повільно, оскільки багато авторів займаються політичним популізмом під час обговорення".

Інший співрозмовник від "Слуги народу" в коментарі виданню зазначив, що за день комітет розглядає близько 200 правок. Тому 4000 внесених правок можна розглянути за 20 днів.

Раніше народний депутата від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, що 18 березня Комітет з питань безпеки продовжить роботу щодо законопроєкту по мобілізації, зокрема розглядає правки №636-874.

Нагадаємо, 15 березня повідомляли, що Комітет з нацбезпеки розглянув чергові 300 поправок до законопроєкту про мобілізацію.

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