На якому напрямку Росія зазнає найбільше втрат: у ЗСУ відповіли

Наші бійці постійно б'ють власні рекорди з ліквідації ворожої техніки.

В середньому 85% втрат армії РФ припадає на Східний напрямок. Там противник втрачає як живу силу, так і легкоброньовану техніку.

Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За словами Волошина, важливу роль у тому, що ворог зазнає великих втрат, відіграють мінні загородження та FPV-дрони, які допомагають зупиняти легкоброньовану і броньовану техніку противника.

"Воїни десантно-штурмової Таврійської бригади за шість місяців боїв на одному із напрямків знищили понад 300 одиниць ворожої техніки. А це щонайменше три ворожі бригади!" – наголосив він.

Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня 2024 року ЗСУ знищили 462 980 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових.

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