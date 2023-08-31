На яку допомогу у разі сплати за “комуналку” має право сім’я, в якій проживають названі діти

На допомогу у разі сплати за житлово-комунальні послуги мають право сім’ї, в яких проживають названі діти, якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (3760 грн).

Про це Міністерство соціальної політики повідомило в Telegram.

Так, пільга у розмірі 50% знижки надається:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (в т.ч. прийомну дитину), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб (в межах норм та соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України);

на вартість палива (у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення).

Нагадаємо, відпустка за сімейними обставинами — в яких випадках та на який термін надається військовослужбовцям.

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