На Єгипет зростає тиск: переселенці з Гази скупчуються на кордоні

Від початку близькосхідного конфлікту Єгипет заявив, що не прийматиме палестинських біженців. Але в той час, як Ізраїль продовжує свій наступ на південь Гази, зганяючи тисячі палестинців до Єгипту, тиск уздовж кордону посилюється.

Про це пише The Washington Post.

За словами колишніх арабських дипломатів та аналітиків, війна може зрештою змусити Каїр прийняти переміщених мешканців Гази, що загрожує десятиліттям миру між Ізраїлем та Єгиптом.

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, відколи Ізраїль розпочав війну у відповідь у Газі після нападів ХАМАСу 7 жовтня, майже 20 000 палестинців було вбито та понад 50 000 поранено. За оцінками Організації Об’єднаних Націй, 85 відсотків із 2,2 мільйона людей були переміщені, дослухаючись до вказівок Ізраїлю втекти в безпечніші місця, але часто опиняючись на іншому полі бою.

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"Багато хто ховається в найпівденнішому місті Рафах, уздовж кордону з Єгиптом, де вони розбиті в будинках, школах і наметових містечках. Інші сплять на вулиці. Хвороба поширюється. Допомоги далеко недостатньо, щоб задовольнити величезні потреби цивільного населення, а ізраїльські бомбардування перешкоджають її доставці", - йдеться в повідомленні.

Ізраїль запевнив, що будь-які військові дії не поширяться на єгипетську сторону кордону, але гуманітарна ситуація жахлива

"У вас все ще є перспектива напливу палестинців із Гази на Синай", – додав колишній дипломат.

У той час як країна зміцнює свій кордон на півночі Синаю, високопоставлені представники Єгипту подвоюють зусилля, щоб уникнути такого сценарію та наполягають на припиненні вогню.

Єгипет запропонував безпечний притулок мільйонам людей, які втекли з останніх конфліктів у Судані, Лівії, Ємені та Сирії. Але масове переміщення палестинців під час заснування Ізраїлю в 1948 році — відоме тут як Накба, або "катастрофа" арабською мовою — все ще має серйозне значення в психіці регіону. Арабські уряди побоюються, що Ізраїль не дозволить палестинцям, які залишили Газу, повернутися після війни.

Нагадаємо, Німеччина виступила проти негайного та повного припинення вогню у Секторі Гази, оскільки у Берліні вважають, що це не зупинить наміри бойовиків ХАМАС.

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