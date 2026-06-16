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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

На Європу суне африканська спека: синоптик попередив, що чекає на Україну

Синоптик розповів, коли опадів поменшає і температура підніметься до комфортних значень.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Третю добу майже вся Україна перебуває в прохолодній нестійкій повітряній масі, яку транспортує з північного заходу масштабний глибокий циклон SABINA.

Про це пише синоптик Віталій Постригань.

За словами синоптика, з п’ятниці випадають зливові дощі різної інтенсивності у супроводі гроз. На Черкащині середньодобова температура повітря відстає від кліматичної норми на 3-4°, а денні максимуми вчора не перевищували 26°.

У той же час Іспанія та Франція готуються приймати розпечене африканське повітря завдяки антициклону.

«Отож, навіть на одному континенті погода дуже різна. Це наочно демонструє масштабність і складність атмосферних процесів», — зазначив Постригань.

Прогноз погоди / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Прогноз погоди / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Прогноз на найближчі дні

У вівторок та середу, 16-17 червня, характер погоди суттєво не зміниться — атмосфера залишиться активною. Формуватимуться окремі грозові осередки з нетривалими зливовими дощами різної інтенсивності. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

З 18 червня завдяки антициклону із заходу очікується стабілізація погоди: опадів значно поменшає, вітри західних румбів та поступовий прогрів повітря сонцем підвищать нічну температуру до 12-17°, денну — до комфортних 22-27°.

За попередніми прогнозними розрахунками, до кінця тижня збережеться помірно тепла і без спеки погода.

Синоптик зазначив, що наразі проблем із вологою у ґрунті для пізніх культур немає, хоча її запаси поступово знижуються.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, коли буде найдовший день 2026 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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