На Європу суне пекельна спека до +43: чи зачепить Україну (мапа)

Спека / © Pixabay

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На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря уже сягає +36–+37 градусів за Цельсієм, а у Польщі після тривалого похолодання очікується до +43.

Про це повідомляє Dobra Pogoda.

Польські синоптики попереджають, що сильна спека охопить велику територію країни і триватиме довго. Зміна погоди очікується протягом наступного тижня. Спека суне із південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до +30–+36 °C, особливо між 19 та 22 червня (+/- 1 день).

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Як видно із мапи прогнозу погоди, від 19 до 21 червня в Україні не буде настільки високих температур. Передбачається до +28. Зачепить усю територію країни.

Де в Європі буде пекельна спека

Найближчими днями основна хвиля спеки особливо вплине на західну, південно-західну та частково південну Європу. Серед найспекотніших регіонів будуть:

південна та південно-східна Португалія,

південна, південно-західна та північно-східна Іспанія,

центрально-східна та західна Франція, південна Франція,

а також центрально-західна та південна Італія.

У цих регіонах температура часто сягатиме +35–+43 °C.

Тривала хвиля спеки загострить проблеми зі сильною посухою, а також збільшить ризик пожеж. Синоптики називають таку температуру аномальною, оскільки місцями буде на +8-+16 градусів Цельсія вищою за норму в районах між західною, південною та південно-західною Європою.

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Прогноз погоди на 17 червня

У середу, 17 червня, у більшості областей України очікуються невеликі грозові дощі, але вдень буде тепло. На півдні країни повітря прогріється до +29 градусів вище нуля. Синоптикиня Наталка Діденко додала, що майже на всій території стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +24 градусів. Трохи вищі температури передбачаються на півдні, південному сході країни, а також у Дніпропетровській області, де повітря прогріється до +23…+26 градусів.

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