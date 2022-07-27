На його рахунку - кілька вбивств та зґвалтувань: у Луганську місцеві заявляють, що в місті орудує маніяк

Жителі тимчасово окупованого Луганська стверджують, що в місті з'явився маніяк. За словами місцевих, на його рахунку - кілька вбивств та зґвалтувань.

За даними місцевих пабліків, окупаційна влада не хоче зчиняти шум, оскільки, найімовірніше, маніяк - це російський військовий.

Про це інформують місцеві жителі в телеграм-каналах.

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Посилаючись на інформацію, отриману від місцевих поліцейських, повідомляється, що "міністр МВС ЛНР" дав команду не старатися в пошуках.

Свідки описують молоду людину (або групу осіб) у військовій формі російського зразка. За їхніми свідченнями, там, де проходять колони або живуть військовослужбовці, — "спалах" насильства.

"Всі чекають на ротацію, щоб цей виродок поїхав. Пасічник (керівник адміністрації) в курсі і теж покриває маніяка-вбивцю. Тому що в разі викриття може бути грандіозний скандал. І це ми чули вже не від однієї людини, а від різних джерел", — йдеться у дописі "Луганщина Оперативна".

Окрім цього, місцеві тг-канали публікують аудіозапис, на якому чути жіночі крики. Стверджується, що на записі нібито голос останньої жертви вбивці.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку партизани знищили групу окупантів та захопили їхню секретну документацію і мапу.

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