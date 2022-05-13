На забезпечення Миколаєва водою виділено 56 млн гривень з держбюджету – Тимошенко

Для того, щоб вирішити питання водозабезпечення населення міста Миколаєва, було зроблено два кроки.

Перший – це виділення з державного бюджету 56 млн гривень, другий – залучення артезіанських свердловин, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Внаслідок ворожих дій агресора було пошкоджено основну та резервну лінії магістрального водогону Дніпро-Миколаїв. Враховуючи те, що 80% загальної протяжності водогону проходить на території тимчасово окупованій території Херсонської області, це унеможливлює проведення аварійно-відновлювальних робіт та не гарантує подальшої стабільної роботи цього джерела водопостачання", – нагадав він.

Тим не менш, у місті забезпечено водозабір з річки Південний Буг та артезіанських свердловин. Нині введено в експлуатацію 14 свердловин – в міських лікарнях, пологовому будинку та військовому шпиталі. Сьогодні розпочалось водопостачання у житлові будинки, проінформував заступник керівника ОП.

Тим часом, за його даними, у місто активно надходить гуманітарна допомога. "Станом на сьогодні отримано майже 3 тис. тонн товарів, з яких 1 тис. тонн вже передана територіальним громадам області, комунальним закладам, структурам ЗСУ та волонтерським організаціям. Загалом по Миколаївській області за період воєнного стану отримано 6,5 тис. тонн гуманітарної допомоги", – зазначив чиновник в офіційному Телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв про те, що на Миколаївщині обладнані тимчасові споруди для проїзду у Вознесенську та Новій Одесі.