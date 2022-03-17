На ЗАЕС пошкоджено високовольтну лінію електропередачі через обстріли окупантів

На ЗАЕС пошкоджено високовольтну лінію електропередачі через обстріли окупантів

Пошкоджені лінії не можуть відремонтувати через активні бойові дії.

Вчора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів росіянами було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС – Каховська 750 кВ, через яку здійснюється видача електроенергії із Запорізької атомної електростанції.

Таким чином, із чотирьох високовольтних ліній робочою залишилася тільки одна. Відтак потужність двох працюючих енергоблоків ЗАЕС було зменшено.

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.

Наразі здійснити ремонт лінії неможливо, оскільки в зоні пошкодження тривають активні бойові дії.

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