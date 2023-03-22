На ЗАЕС є загроза відключення від останньої резервної лінії – МАГАТЕ

МАГАТЕ попередило про загрозу відключення Запорізько АЕС від останньої резервної лінії електропередач.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало інформацію про ймовірність відключення Запорізької АЕС від останньої резервної лінії електропередачі 750 кВ – станція знову може перейти на живлення від генераторів.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

Остання резервна лінія електропередач 330 кіловольт (кВ) на Запорізькій АЕС пошкоджена від 1 березня.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що протягом трьох тижнів ЗАЕС отримувала електроенергію лише від однієї основної зовнішньої лінії електропередач 750 кВ.

"Станції потрібне зовнішнє електропостачання для виконання основних функцій ядерної безпеки. Без резервної лінії будь-яке пошкодження лінії 750 кВ призведе до повної втрати електростанції за межами майданчика", - пояснив він.

За його словами, відновлення лінії було заплановане на 5, 10, а потім 13 березня, але цього так і не досягли. Остання дата повторного підключення запланована на 23 березня.

Гендиректор МАГАТЕ попередив, що ядерна безпека на ЗАЕС залишається в критичному стані.

"Якщо це відключення від основної лінії електропередач і ремонтні роботи виконуватимуться, коли лінія 330 кВ недоступна, це спричинить повну втрату електроенергії та зробить станцію залежною від дизель-генераторів - її останньої лінії захисту вже сьомий раз", - резюмував Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських загарбників вже понад рік. Україна неодноразово заявляла про необхідність демілітаризації станції з боку росін. Проте РФ не перймається ядерною небезпезкою на ЗАЕС та навіть поширила фейк, що Україна відмовилася від створення захисної зони навколо ЗАЕС.

Генштаб ЗСУ попередив, що на Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін також зазначив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається критичною. Росіяни замість фахових працівників працевлаштовують туди людей без освіти та стажу. З навчально-тренувального центру ЗАЕС почали вивозити обладнання.

Служба безпеки України повідомила про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької атомної електростанції Юрію Чернічуку. До окупації регіону він працював заступником головного інженера на ЗАЕС.

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