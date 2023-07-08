На ЗАЕС знизився рівень води у ставку-охолоджувачі: яка ситуація на станції

В "Енергоатомі" розповіли про безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС.

На Запорізькій АЕС, яку тимчасово контролюють росіяни, станом на ранок суботи, 8 липня, зафіксовано незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Проте ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Так, рівень води у ставку-охолоджувачі становить – 16,53 м.

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,08 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють від вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, фізик-ядерник пояснив, чи дійде радіація до Київщини та західних регіонів у випадку аварії на ЗАЕС.

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