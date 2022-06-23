На західних кордонах України утворились черги зі сотень автомобілів: яка ситуація на пунктах пропуску

На західних кордонах України утворились черги зі сотень автомобілів: яка ситуація на пунктах пропуску

Найбільші черги утворились на українсько-польському кордоні.

Сьогодні вранці, 23 червня, сотні автомобілів стоять на західних кордонах на виїзд з України.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Також прикордонники повідомили, що з України минулої доби виїхали 45 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас до України за минулу добу прибули понад 40 тисяч осіб, 37 тисяч з них – українці.

Також за цей період оформлено 103 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 23 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" - 200 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Шегині" - 130 л/а, 2 автобуси, 80 пішоходів;

"Краківець" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

"Порубне" - 150 л/а, 150 пішоходів.

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