На західних кордонах України в чергах стоять сотні авто: де найбільші затори

Заторів немає лише на кордонах з Румунією та Молдовою.

У четвер, 16 грудня, на західних кордонах України утворились черги із сотні авто. Найбільше машин стоять у заторах на виїзд до Польщі.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 15 грудня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 140 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 20 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 70 л/а, 6 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 100 л/а, 4 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

"Ужгород" -15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 0 л/а, 6 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Зазначимо, що на пунктах пропуску з Румунією та Молдовою тягучок не зафіксовано.

Інформацію про стан черг на кордонах на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.

Скільки українців виїхали за кордон від початку повномасштабного наступу РФ

Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.

7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту.

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