На західних кордонах України в чергах стоять сотні авто: де найбільші затори

Черг немає лише на кордоні з Молдовою та Румунією.

Сьогодні, 2 грудня, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України утворилися черги. Найбільше авто стоять у заторах на виїзд до Польщі.

Про це повідомили у в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Станом на 15:оо год. найбільше машин скупчилися на українсько-польському кордоні в таких пунктах пропуску:

"Устилуг" - 95 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 100 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 80 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Також черги зафіксовано на кордоні з іншими сусідніми країнами, окрім Молдови та Румунії.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів.

Інформацію про стан черг на кордонах на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.

Скільки українців виїхали за кордон

Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.

7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту

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