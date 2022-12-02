На західних кордонах України в чергах стоять сотні авто: де найбільші затори

Черг немає лише на кордоні з Молдовою та Румунією.
Сьогодні, 2 грудня, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України утворилися черги. Найбільше авто стоять у заторах на виїзд до Польщі.
Про це повідомили у в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Станом на 15:оо год. найбільше машин скупчилися на українсько-польському кордоні в таких пунктах пропуску:
- "Устилуг" - 95 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 100 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 80 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Також черги зафіксовано на кордоні з іншими сусідніми країнами, окрім Молдови та Румунії.
Словацька Республіка:
- "Ужгород" - 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 15 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів.
Інформацію про стан черг на кордонах на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.
Скільки українців виїхали за кордон
Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.
7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту
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