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На західному кордоні України в пунктах пропуску з'явиться Wi-Fi: список КПП

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На західному кордоні України в пунктах пропуску з'явиться Wi-Fi: список КПП

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Вже скористатися безкоштовним Інтернетом можна на "Шегині".

На кордоні України у західних пунктах пропуску запустять безкоштовну інтернет-мережу Wi-Fi. Скористатися послугою вже можна на КПП "Шегині" у Львівській області.

Про це повідомили у пресцентрі ДПСУ.

Прикордонники обіцяють, що до кінця квітня безкоштовні зони Wi-Fi мають з'явитися ще у шести пунктах пропуску. Список КПП:

  • "Краківець" (Львівська область),
  • "Рава-Руська" (Львівська область),
  • "Ягодин" (Волинська область),
  • "Порубне" (Чернівецька область),
  • "Красноїльськ" (Чернівецька область),
  • "Дяківці" (Чернівецька область).

Нагадаємо, напередодні Великодніх свят на західних кордонах, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості подорожувальників до України. Кількість транспорту збільшилася на КПП "Шегині" і "Краківець".

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Дата публікації
Перегляди
227
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