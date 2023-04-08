На західному кордоні України в пунктах пропуску з'явиться Wi-Fi: список КПП

Вже скористатися безкоштовним Інтернетом можна на "Шегині".

На кордоні України у західних пунктах пропуску запустять безкоштовну інтернет-мережу Wi-Fi. Скористатися послугою вже можна на КПП "Шегині" у Львівській області.

Про це повідомили у пресцентрі ДПСУ.

Прикордонники обіцяють, що до кінця квітня безкоштовні зони Wi-Fi мають з'явитися ще у шести пунктах пропуску. Список КПП:

"Краківець" (Львівська область),

"Рава-Руська" (Львівська область),

"Ягодин" (Волинська область),

"Порубне" (Чернівецька область),

"Красноїльськ" (Чернівецька область),

"Дяківці" (Чернівецька область).

Нагадаємо, напередодні Великодніх свят на західних кордонах, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості подорожувальників до України. Кількість транспорту збільшилася на КПП "Шегині" і "Краківець".

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