На західному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів: їм допомагали місцеві

На західному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів: їм допомагали місцеві

Десять іноземців без документів через територію України прямували до ЄС.

На західному кордоні поблизу міста Чоп правоохоронці затримали групу нелегальних мігрантів без документів. Їм пересуватися нашою територією допомагали самі українці.

Про це пише портал Про Захід.

Як повідомляється, на околиці села Великі Лази Ужгородського району правоохоронці зупинили автомобіль марки "Volkswagen". За кермом був громадянин України.

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"Під час огляду автомобіля у ньому виявили четверо громадян України та десятеро іноземців без документів, попередньо вихідців з Бангладеш, які мали намір потрапити до країн ЄС за пособництва наших співвітчизників", — повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Нелегалів затримали співробітники Управління оперативно-розшукової діяльності Західного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з оперативниками Чопського і Мукачівського загонів. Заходи проводилися у взаємодії з відділом по боротьбі з транскордонною злочинністю Західного регіонального управління за силової підтримки спецпідрозділу «Дозор» ДПСУ та із залученням Управління патрульної поліції в Закарпатській області.

Як зазаначається у повідомленні, наразі тривають оперативні дії щодо встановлення осіб біженців.

"У діях іноземців вбачають ознаки правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а в діях наших співвітчизників – ч.2 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", — зазначають правоохоронці.

Група нелегальних мігрантів на західному кордоні України / Про Захід

Нагадаємо, раніше 15 нелегалів намагалися перетнути український кордон. Жителі Близького Сходу прямували рейсовим автобусом з Мінська. Вони намагалися перетнути український кордон у пункті пропуску на Чернігівщині, видаючи себе за туристів. Правоохоронці перевірили інформацію про цих осіб і за результатами перевірки до України їх не пустили.

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