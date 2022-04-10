На захисті країни усі рівні: від початку війни Зеленський помилував 363 засуджених, які зголосилися боротися за Україну

На захисті країни усі рівні: від початку війни Зеленський помилував 363 засуджених, які зголосилися боротися за Україну

Ув’язнені отримали право звертатися до прокуратури і суду щодо звільнення з-під варти для служби у Збройних Силах.

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України.

Значна кількість засуджених виявляють бажання захищати рідну землю. Їм, на відміну від інших українців, для цього необхідно пройти процедуру звільнення за законом.

Про це інформує Міністерство юстиції України у Facebook.

Від початку відсічі збройної агресії президент України Володимир Зеленський прийняв три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених взяли до рук зброю й пішли на захист України. Клопотання про бажання служити і зараз продовжують надходити від засуджених. Ув’язнені отримали право звертатися до прокуратури і суду щодо звільнення з-під варти для служби у збройних силах за статтею 616 КВК України та користаються цією можливістю. Вже є приклади героїзму під час захисту Батьківщини засудженими. Але на жаль є і втрати.

Киянин та мешканець Житомирської області відбували покарання в одній з установ центрального регіону. Обидва були звільнені на підставі указу Президента про помилування. У військкоматі, куди вони звернулись, їм було визначено військові підрозділи для несення служби. Обидва загинули в боях із російськими загарбниками. За проявлену звитягу один із наших героїв представлений до державної нагороди "За мужність" посмертно.

"Ми пишаємося нашими самовідданими захисниками, адже перед ворогом всі українці та українки стають плече до плеча, роблячи кожний та кожна свій внесок у спільну справу", - йдеться у повідомленні міністерства.

Читайте також: