На заході - хуртовини, на півдні - дощ: прогноз погоди в Укранії на п'ятницю, 3 грудня

На заході - хуртовини, на півдні - дощ: прогноз погоди в Укранії на п'ятницю, 3 грудня

Синоптики прогнозують, що завтра буде хмарно з проясненнями.

У п'ятницю, 3 грудня, у більшості регіонів України очікується мокрий сніг, у Карпатах можлива хуртовина. Водночас попри опади, вдень на більшій частині території країни буде доволі тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у західних областях опади, переважно у вигляді снігу, вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значний сніг, в Карпатах сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура протягом доби близько 0°. На решті території без опадів, лише вдень в північних та більшості центральних областей мокрий сніг та дощ, на дорогах, крім півдня та сходу, подекуди ожеледиця. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у південних та східних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. Вітер в Україні північно-західний, на півдні та сході південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 4 грудня вночі буде сухо, вдень мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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