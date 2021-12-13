На заході - мороз, на півдні - до 6° тепла: прогноз погоди в Україні на вівторок, 14 грудня

На заході - мороз, на півдні - до 6° тепла: прогноз погоди в Україні на вівторок, 14 грудня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У вівторок, 14 грудня, деякі регіони України накриють дощі, подекуди з мокрим снігом, у Карпатах вдарить мороз, а на півдні вдень температура підніметься до 6° тепла.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра вночі в країні, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень без істотних опадів, лише у північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ з мокрим снігом. У західних областях на дорогах ожеледиця, вночі у північно-східній частині подекуди ожеледь. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу (на півдні країни вдень 1-6° тепла).

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У Києві 14 грудня вночі також йтиме помірний, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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