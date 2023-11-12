На Заході переймаються активністю українських спецслужб — The Times

Західні спецслужби поступово стають залежними від українських партнерів у питаннях Росії однак все більше не задоволені смертоносними операціями ГУР на території РФ.

Після початку війни в Україні 2014 року Захід почав активно допомагати Україні у розбудові власних спецслужб. Якщо Євросоюз зосередився переважно на просуванні реформ в СБУ, то США і Велика Британія почали допомагати Головному управлінню розвідки Міноборони України та Службі зовнішньої розвідки.

Про це пише видання The Times.

Західні спецслужби навчили українських колег протистояти російським диверсіям та розвивати власний розвідувальний потенціал. Однак, окрім навчання персоналу, Україна отримала також сучасне шпигунське обладнання та прямий обмін розвідувальною інформацією.

З початком повномасштабного вторгнення РФ до України ця співпраця стала ще інтенсивнішою. Однак тепер українці теж стали допомагати розвідданими вже своїм західним партнерам.

Українська розвідка тепер має всередині Росії потужнішу розвідувальну мережу, яка використовує тривалі зв’язки між двома країнами і присутність там великої кількості українських громадян і просто симпатиків. Водночас західні країни вже не можуть так легко надсилати в Росію своїх агентів, як раніше, через різке погіршення відносин між Заходом та РФ.

Однак попри таку тісну співпрацю, між Україною та західними партнерами виникає усе більше напруженості через українську стратегію, зокрема бомбардування і вбивства не лише військових, а й політичних цілей. На Заході бояться, що це додасть аргументів Путіну щодо необхідності продовжувати війну.

Крім того, Москва, схоже, досі вірить, що українці роблять те, що диктує Захід. Тож українські атаки Кремль може сприймати як опосередковані напади з боку Заходу, що несе ризик удару у відповідь безпосередньо по Заходу.

Також західних посадовців дещо дратує те, що Київ не до кінця розкриває свої цілі та плани й часом ігнорує занепокоєння партнерів. Особливо це стосується операцій СБУ та ГУР щодо ліквідації впливових росіян і ударів по РФ.

Водночас анонімний офіцер української розвідки, з яким поспілкувалися журналісти видання, зазначив, що з української точки зору ситуація виглядає інакше. Він нагадав, що західні спецслужби теж "ліквідують своїх ворогів на іншому кінці світу безпілотниками", тож їм не варто засуджувати українські методи. Крім того, у Києві впевнені, що ці нарікання Заходу зрештою не позначаться на фактичній співпраці з Україною.

Він також додав, що небажання України розкривати усі плани є цілком виправданим і нормальною справою у таких обставинах. Офіцер зазначає, що зараз західні розвідки отримують від українців багато важливої інформації щодо Росії, яку вони не могли б отримати інакшим чином, зокрема і у випадку, якби відносини з Україною були гіршими.

Нагадаємо, російському диктатору Володимиру Путіну примарилось, що США хочуть розколоти Росію, а Україна "руками агентур західних спецслужб" спричинила заворушення в Дагестані.

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