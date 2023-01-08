На заході сонце, а на сході до майже -20: прогноз погоди на понеділок, 9 січня

Погода буде мінливою, у різних регіонах температурний показник коливатиметься від плюсової температури до морозів.

У понеділок, 9 січня, в Україні очікується значна температурна амплітуда від нічних -15-18 градусів на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, до денних +5+9 градусів у західних областях.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі очікується -3-9 градусів, на Лівобережжі -12-18 градусів, на заході України близько нуля.

Вдень 9 січня найтепліше буде в західних областях +4+9 градусів, на Лівобережжі -3-7 градусів, на решті території від 3 морозу до 3 тепла.

Наталка Діденко також попереджає про сильний південно-східний вітер, який досягатиме штормових 15-22 метрів за секунду.

Де сніжитиме

Сніг пройде місцями у північних областях, мокрий сніг та дощ ймовірний у західних областях, на решті території України – без істотних опадів.

У Києві 9-го січня пройде невеликий сніг. Сильний вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-20 метрів за секунду. Найближчої ночі в столиці до -7 градусів, проте вже завтра вдень потепліє до відлиги.

Потепління в Україні почнеться від 13-14 січня.

Нагадаємо, над Львовом у січні помітили веселку – фото.

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