На заході та півдні України викрили три канали втечі ухилянтів за кордон: як діяли схеми (фото)

Правоохоронці викрили у Запорізькій, Закарпатській та Львівській областях три канали незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Служба безпеки заблокувала три канали незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті спецоперацій у трьох регіонах України затримано 9 організаторів нелегальних "трафіків".

Як розповіли в СБУ, за гроші вони обіцяли своїм клієнтам безперешкодний виїзд до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Свої "послуги" оцінювали від 1,5 до 3 тис. дол. Сума залежала від дальності регіону і терміновості "поїздки".

"Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі понад сотні осіб", - кажуть у спецсліжбі.

Так на Запоріжжі було нейтралізовано злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції. Зловмисники пропонували потенційним призовникам пакет фальшивих документів щодо непридатності до військової служби і таким чином перетнути кордон.

Також ділки створили фіктивний благодійний фонд для того, щоб реєструвати своїх "клієнтів" як волонтерів та водіїв міжнародних гуманітарних рейсів.

На Закарпатті також заблоковано ще один канал нелегальної втечі ухилянтів. Цього разу незаконну діяльність організував місцевий прикордонник.

Посадовець пропонував "допомогу" у виїзді за межі України поза пунктами пропуску.

А в Івано-Франківській області викрито місцевого лікаря та чиновницю, які оформлювали "третій" особі фіктивну інвалідність, після чого клієнт мав право супроводжувати її за кордон.



Наразі триває розслідування у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Ухилянти в Україні

3 січня прикордонники Мукачівського загону зупинили на державному кордоні 14 чоловіків призовного віку, які мали наміри поза пунктами пропуску незаконно втекти до країн ЄС.

За даними прикордонників, від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 із них загинули під час спроби незаконно потрапити за кордон.

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