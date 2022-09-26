На захоплених територіях окупанти відкрили "полювання" на водіїв та пеленгують призовників на псевдореферендумах

На окупованих територіях України російські окупанти і далі проводять мобілізацію.

Повістки роздають особам, яким виповнилося 18 та "виловлюють" кандидатів під час "референдумів".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

У окупованому місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, які досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

Водночас, противник намагається реалізувати оголошений незаконний “референдум” на тимчасово зайнятих територіях України.

"Так, у населених пунктах Запорізькій області, представники окупаційної влади, разом з озброєними російськими військовими, здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих мешканців до участі в так званому “референдумі”. До того ж, такі обходи мають на меті і виявлення чоловіків. Такі ж заходи ворог здійснює і в населених пунктах Луганської області", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, 23 вересня російські війська атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря.

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