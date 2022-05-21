На захопленій Каховській ГЕС скидають воду: затоплює Нову Каховку, під загрозою опинився Херсон - ЗМІ

На Каховській греблі, яку захопили окупанти країни-агресорки, росіяни скидають великі об’єми води, яка затоплює Нову Каховку.

Зазначається, що на на гідроелектростанції не працює два гідроагрегати. Саме тому працівники змушені скидати воду з Каховського водосховища у більших об’ємах.

Про це повідомляє центр журналістських досліджень з посиланням на працівника ГЕС.

"Через захоплення гідроелектростанції ми не маємо змоги відремонтувати два гідроагрегати. Вони не працюють, тому ми змушені скидати воду з Каховського водосховища в такому великому об’ємі. Фактично, ми її просто зливаємо і втрачаємо гроші", – розповів він.

Гідроагрегати на станції не мають змоги відремонтувати через окупацію. Місцеві мешканці повідомляють, що у Новій Каховці вже підтопило набережну і міський парк ім. Степана Фалдзинського. Під загрозою затоплення також опинился навколишні села і навіть Херсон.

До слова, ще наприкінці березня гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомляв, що на захопленій росіянами Каховській ГЕС перестав працювати один із шести гідроагрегатів.

Крім того, Центр журналістських досліджень посилається на профільного фахівця, який стверджував, що в разі руйнації Каховської ГЕС наслідки не будуть критичними для людей. "У разі пошкоджень вода вибігатиме тривалий час. Затоплення у прямому сенсі не станеться, але суттєвого підтоплення не уникнути", - сказав фахівець.

Як повідомлялося, полковник Сергій Грабський вважає, що для ЗСУ було б надто складним завданням утримання перешийку з Кримом. Російським окупантам на початку повномасштабної війни вдалося швидко захопити Херсонську область, бо вони зосередили на цьому потужне угруповання.

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