На закарпатських полонинах рясно зацвіли нарциси та тирлич

На Рахівщині квіти вкрили підніжок гори.

У підніжжя гори Близниця, що в Рахівському районі Закарпаття, рясно зацвіли нарциси та тирлич.

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Як йдеться у випуску Сніданок з 1+1, нарцис вузьколистий поширений в Альпах, на Балканах i в Карпатах на висотах від 900 до 2 тисяч метрів над рівнем моря.

Окрім нарциса вузьколистого полонини вкрилися символом Альп - квіткою тирлич. Її, символічно зображену, можна часто побачити у візерунках карпатських вишиванок, адже наші пращури шанували рослину - використовували, як ефективний засіб від шлункових захворювань, для лікування забитих місць, судом та від укусів отруйних тварин.

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