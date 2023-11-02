На Закарпатті 11 пацієнтів з гепатитом А перебувають в лікарні

Назвати такі показники спалахом захворювання не можна.

Станом на четвер, 2 листопада, на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я Закарпатської області області перебувають 11 осіб з підтвердженим діагнозом “гепатит А”, серед них – 5 дітей.

Про це повідомили у Закарпатській ОВА.

У повідомленні наголосили, що назвати такі показники спалахом захворювання не можна.

“Спалах – це коли зареєстровано 3-5 випадків в одному середовищі, в одній сім’ї, колективі чи класі”, - пояснив на брифінгу директор департаменту охорони здоров’я ОВА Анатолій Пшеничний.

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Загалом від початку року на Закарпатті було виявлено 125 випадків вірусного гепатиту А.

“Найчастіше хворіють діти, але може захворіти будь-хто в будь-якому віці. Найчастіше основними факторами захворювання є погані санітарні умови, відсутність очищеної води. Це так звана "хвороба брудних рук". Основна профілактика гепатиту А, що передається фекально-оральним шляхом, – це передусім дотримання санітарних норм”, – зауважив Анатолій Пшеничний.

Закарпатські чиновники зі сфери охорони здоров’я нагадали, що це сезонне захворювання має циклічний характер: його спалахи повторюються кожні 5-6 років.

“Наприклад, у 2009 році кількість хворих у нашому регіоні в 9 разів перевищувала теперішні показники, у 2013-14 роках – у 15 та у 2017–2018 роках – у 7–8 разів”, - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на четвер, 2 листопада, в Івано-Франківську госпіталізовано вісім пацієнтів з діагнозом гепатит А. При цьому головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук також запевнив, що спалаху захворювання не спостерігається.

Нагадаємо, через спалах гепатиту А на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію. Там посилюються протиепідемічні заходи. Адже епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати.

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