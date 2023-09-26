На Закарпатті 14-річний підліток на камеру побив однолітка

Інші діти знімали побиття на мобільні телефони та опублікували відео в Інтернеті.

У Закарпатській області 14-річний хлопець побив свого ровесника

Про це повідомив місцевий журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола і опублікував відео побиття. Ролик ми не публікуємо з етичних міркувань.

Інцидент трапився в селі Ділове Рахівського району на Закарпатті.

"Бабуся хлопця написала у соціальних мережах: "У діловецькій школі процвітає бандитизм. Група хлопців побили мого внука після того, як я звернулася до дільничого з проханням розібратися з учнем, який його бив", – написав Глагола.

За його словами, потерпілим є 14-річний місцевий житель. Удари йому завдавав односелець такого ж віку.

У поліції Рахова підтвердили інцидент і відкрили кримінальне провадження за фактом побиття підлітка. Юного нападника разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення слідчих дій.

"За даним фактом в поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто "Умисне легке тілесне ушкодження". Неповнолітньому потерпілому правоохоронці дали направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь важкості отриманих ним тілесних ушкоджень", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині учитель фізкультури бив ногами дев’ятикласника. Відео побиття потрапило до Мережі, після чого втрутилася поліція.

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