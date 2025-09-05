- Дата публікації
На Закарпатті 15-річний школяр готував різанину в прямому ефірі
Хлопець здійснював пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ. Його вчасно затримали.
Правоохоронці на Закарпатті попередили трагедію у школі, затримавши 15-річного учня, який планував напад із холодною зброєю.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
«15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже здійснював пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ», — уточнив він.
За даними міністра, оперативну інформацію про підготовку злочину отримали у співпраці з правоохоронними органами Великої Британії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.
Наразі тривають необхідні слідчі дії. Усі учні та педагоги — у безпеці.
