На Закарпатті 16-річний хлопець зґвалтував 62-річну сусідку

На Закарпатті підлітка підозрюють у завданні тілесних ушкоджень та зґвалтуванні жительки Мукачівського району. 16-річний хлопець зізнався у скоєному, йому обиратимуть запобіжний захід.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Про те, що неповнолітній односелець побив 62-річну жінку, повідомила донька потерпілої. Того ж дня підозрюваного затримали.

"За кілька днів потерпіла повідомила поліцейським додаткові обставини події. Вона заявила, що проти неї було вчинено дії сексуального характеру – зловмисник зґвалтував жінку. Під час повторного опитування 16-річний хлопець зізнався правоохоронцям у скоєному", – зазначили у поліції.

Неповнолітньому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – нанесенні легких тілесних ушкоджень та зґвалтуванні. Суд обиратиме закарпатцю запобіжний захід, за скоєне йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік зґвалтував дівчину, яка прийшла на день народження до подруги.

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