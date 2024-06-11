На Закарпатті 18 чоловіків покинули біля кордону бус і втекли до Угорщини – журналіст

На Закарпатті 18 людей приїхало бусом до кордону, перерізали огорожу і втекли до Угорщини. Машину втікачі залишили напризволяще.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

Інцидент стався на території відділу прикордонної служби "Лужанка". Сьогодні під час моніторингу кордону оператор безпілотникаа Держприкордонслужби побачив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування.

Прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий Volkswagen.

Під час обстеження території виявили сліди, що вели до кордону з Угорщиною. Також помітили проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-слідовій смузі.

За інформацією Глаголи, прикордонникам вдалось встановити, що 18 людей з буса незаконно перетнули кордон.

"Поліція вилучила автомобіль і відправила його на штрафмайданчик в Берегові. Цей бус VW незадовго до цього засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах. Розслідування цього епізоду триває", – каже журналіст.

ДПСУ, зокрема Західне регіональне управління Держприкордонслужби інцидент поки не коментує.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті вантажівка прорвалася через кордон. В ній було 32 українських чоловіки, яких затримали угорські прикордонники.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗️⚡️ На Закарпатті вантажівка з українцями прорвалася через кордон до Угорщини! Хто був в авто??

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