На Закарпатті 19-річний танцюрист "форсував" річку, щоб втекти з України

Прикордонники наголошують, що такий спосіб перетину кордону, незаконний та небезпечний.

У Закарпатській області прикордонники затримали 19-річного хлопця, який хотів переплисти річку, щоб потрапити до Німеччини на конкурс зі спортивних бальних танців.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Прикордонники зауважили, що хлопець, щоб "потрапити на бал, форсував" річку Тиса. Так він намагався незаконно потрапити до Румунії, а звідти виїхати до Німеччини.

Фото: Держприкордонслужба України

Ділки, які займаються незаконним перетином кордону, за 2500 доларів проклали танцюристу маршрут, проте як зазначають прикордонники, він був дуже небезпечним.

"Не порушуйте правила перетину та не погоджуйтесь на пропозиції організаторів переправлення, які нехтують життям та здоров’ям "клієнтів", - наголосили прикордонники.

Незаконний перетин кордону в умовах воєнного часу

В Україні від часу запровадження воєнного стану діють обмеження для виїзду військовозобов'язаних за кордон. Проте багато чоловіків все ж намагаються незаконно потрапити до сусідніх держав. Часто це становить загрозу їхньому життю. Раніше прикордонники повідомляли, що від початку дії воєнного стану в Україні під час спроби незаконно перетнути кордон загинуло вже 11 чоловіків.

Також ДПС закликає порушників не перетинати незаконно українсько-румунський кордон, оскільки там помітили ведмедя.

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