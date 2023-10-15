На Закарпатті 20-річний хлопець вбив жінку через відмову у сексі

У центрі міста Берегово на Закарпатті виявили закривавлене тіло жінки.

Про це повідомила Нацполіція Закарпатської області.

"Вночі, 15 жовтня, місцевий мешканець міста Берегово побачив закривавлене тіло жінки у центрі міста. Слідчі встановили, що загиблою є 39-річна місцева жителька. На її тілі, а саме в ділянці горла, були зафіксовані явні сліди умисного вбивства", - йдеться у повідомленні відомства.

Поліцейські опитали десятки людей, проаналізували записи з найближчих камер відеоспостереження та оперативно встановили, що підозрюваним у вбивстві є 20-річний місцевий мешканець. Поліцейські швидко розшукали та затримали його.

З’ясувалося, що того вечора зловмисник разом із загиблою розпивали алкогольні напої. Згодом, коли фігурант отримав відмову у сексуальній близькості з потерпілою, він схопив пляшку з-під пива, розбив її та завдав жінці удар в область шиї. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень остання померла на місці.

Слідчі кваліфікували такі дії затриманого за п. 10 ч. 2 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство, поєднане із сексуальним насильством. Підозрюваного наразі поміщено в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті діти вбили власну матір.

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