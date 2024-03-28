На Закарпатті 20-річний хлопець зарубав сокирою чоловіка, до якого прийшов у гості 

На Закарпатті 20-річний хлопець сокирою вбив свого односельця, 24-річного мешканця села Горонда.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

"До поліції зателефонувала 34-річна жінка. Вона повідомила, що виявила мертвим свого брата за місцем його проживання. Правоохоронці встановили, що напередодні у будинку потерпілого перебували четверо його знайомих. Чоловіки разом з 24-річним господарем помешкання розпивали алкогольні напої. Коли троє з них пішли додому, між потерпілим та четвертим гостем виник конфлікт. Надалі останній схопив сокиру та завдав 24-річному закарпатцю несумісні з життям травми", - йдеться у повідомленні.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, серед яких і сокира зі слідами крові. Також на місці злочину виявили 20-річного односельця загиблого. На його особистих речах були сліди крові.

Підозрюваного поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За скоєне фігурантові загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, що на Закарпатті донька жорстоко вбила рідного батька.

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